Tragedija u Hrvatskoj: Jedna osoba izgubila život u sudaru automobila i motocikla

Teška prometna nesreća dogodila se danas poslijepodne na području Novog Zagreba, a jedna je osoba izgubila život.
Prema prvim informacijama zagrebačke policije, do nesreće je došlo oko 16.55 sati na Sisačkoj cesti. U prometnoj nesreći sudjelovali su osobni automobil i motocikl.
Policija je potvrdila kako je jedna osoba smrtno stradala. Zasad nisu poznate okolnosti koje su dovele do nesreće, kao ni više detalja o stradaloj osobi.
Na mjestu događaja u tijeku je policijski očevid kojim će se utvrditi točan slijed događaja i okolnosti ove teške prometne nesreće.
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