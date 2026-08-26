Tragedija u Hrvatskoj: Jedna osoba izgubila život u sudaru automobila i motocikla

Teška prometna nesreća dogodila se danas poslijepodne na području Novog Zagreba, a jedna je osoba izgubila život.

Prema prvim informacijama zagrebačke policije, do nesreće je došlo oko 16.55 sati na Sisačkoj cesti. U prometnoj nesreći sudjelovali su osobni automobil i motocikl.

Policija je potvrdila kako je jedna osoba smrtno stradala. Zasad nisu poznate okolnosti koje su dovele do nesreće, kao ni više detalja o stradaloj osobi.

Na mjestu događaja u tijeku je policijski očevid kojim će se utvrditi točan slijed događaja i okolnosti ove teške prometne nesreće.