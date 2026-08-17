Tragedija u Hrvatskoj: 47-godišnjak poginuo nakon prevrtanja vozila vlastite izrade, maloljetnik se spasio iskakanjem

Teška nesreća dogodila se u nedjelju, 16. kolovoza, u Repušnici na području Popovače, gdje je život izgubio 47-godišnji muškarac. Stradao je u nesreći s neregistriranim vozilom vlastite izrade, dok je maloljetnik koji se nalazio s njim prošao bez ozljeda.

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila u prijepodnevnim satima na ulazu u šumu. Muškarac je upravljao vozilom kada je prednjim kotačem zapeo za drvo, nakon čega se vozilo prevrnulo na njega.

Maloljetnik uspio iskočiti iz vozila

U vozilu se u trenutku nesreće nalazio i maloljetnik, koji je uspio iskočiti prije nego što se vozilo prevrnulo. U nesreći nije zadobio ozljede. Teško ozlijeđeni 47-godišnjak prevezen je u KBC Zagreb, gdje je, unatoč pruženoj liječničkoj pomoći, preminuo od posljedica zadobivenih ozljeda.

Policija je na mjestu tragedije obavila očevid, a o cijelom slučaju nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće.