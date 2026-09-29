Tragedija u Grčkoj: Preminuo 16-godišnji nogometaš, danima mu se borili za život

Tragedija trese grčki nogomet. 16-godišnji Gjana Aslan, nogometaš albanskih korijena, preminuo je u bolnici u Kavali. On je u drugoj minuti utakmice na Tasosu u nedjelju udario glavom u zid tribine nakon borbe za loptu. Susret je prekinut, a liječnici su mu ukazali pomoć na terenu prije nego je kolima hitne pomoći prebačen u bolnicu.

Nakon pregleda, hitno je prebačen na odjel intzenzivne njege gdje je proveo posljednja dva dana, ali nažalost nije mu bilo spasa. Vijest o njegovoj smrti objavio je Byronas Kavala, klub koji je predstavljao. Tom su prilikom izrazili sućut njegovoj obitelji:

- Uz duboku bol i neopisivu tugu, sportska obitelj Byronas Kavale oprašta se od jednog svog djeteta, našeg Anija, koji nas je tako nepravedno i prerano napustio - stoji u priopćenju kluba.

U tijeku je policijska istraga, a uskoro se očekuje i istraga kako bi se utvrdila kvaliteta sigurnosnih uvjeta na stadionu, piše Večernji list.