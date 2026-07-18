TRAGEDIJA U DVORIŠTU Dijete upalo u vodom ispunjenu građevinsku jamu, nije mu bilo spasa

U petak poslijepodne na istočnom području Zagrebačke županije dogodila se tragedija u kojoj je smrtno stradalo dijete.

Prema dosad poznatim informacijama, dijete je tijekom igre u neograđenom dvorištu obiteljske kuće najvjerojatnije palo u veliki iskop ispunjen vodom. Iskop je bio dug oko 55, širok 13 metara, a voda je bila duboka približno jedan metar.

Dijete je uočila članica obitelji, koja mu je pokušala pomoći do dolaska hitne medicinske službe. Unatoč pokušajima spašavanja, dijete je preminulo.

Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.