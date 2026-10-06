Tragedija u Dalmatinskoj zagori: Jedna osoba poginula u nesreći s quadom

U Lovreću se večeras dogodila teška prometna nesreća u kojoj je jedna osoba izgubila život, dok je druga lakše ozlijeđena.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila u utorak, 6. listopada, oko 20.20 sati na makadamskoj cesti, a u njoj je sudjelovao quad.

Jedna osoba koja se nalazila na vozilu smrtno je stradala, dok je druga zadobila lakše tjelesne ozljede.

Na mjestu tragedije bit će obavljen očevid kojim će rukovoditi zamjenik općinskog državnog odvjetnika. Očevid bi trebao utvrditi sve okolnosti koje su dovele do nesreće.