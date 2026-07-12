Tragedija u Dalmaciji: Muškarac smrtno stradao nakon pada u kolektor

Jutros, oko 10 sati, zadarska policija je zaprimila dojavu da je jedna osoba nastradala prilikom pada u kolektor za obradu otpadnih voda u Zadru.

"Odmah su na mjesto događaja, upućene sve žurne službe. Na mjestu događaja u kojem je smrtno stradala muška osoba, policijski službenici obavljaju očevid.



Tekst se nastavlja nakon oglasa









U cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti događaja policijski službenici nastavljaju s poduzimanjem mjera i radnji iz svoje nadležnosti", priopćeno je iz PU zadarske.

"Na mjestu događaja u tijeku je očevid koji provode nadležna tijela, a društvo u potpunosti surađuje s policijom, Državnim odvjetništvom i svim ostalim nadležnim službama kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja", poručio je direktor Vodovoda Tomislav Matek, prenosi Nova TV.

Iz tvrtke su poručili da zbog obzira prema obitelji preminulog radnika, ali i činjenice da očevid još traje, zasad ne mogu iznositi dodatne informacije niti komentirati okolnosti nesreće.

"Obitelji i najbližima preminulog upućujemo iskrenu i duboku sućut, a našim zaposlenicima svu potrebnu podršku u ovim iznimno teškim trenucima. O svim novim informacijama javnost će biti pravodobno obaviještena čim za to budu postojali uvjeti i nakon što nadležna tijela dovrše očevid", poručio je Matek.

Sućut je uputio i zadarski gradonačelnik Šime Erlić.

"S velikom tugom primio sam vijest o tragičnoj nesreći u kojoj je danas na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda život izgubio djelatnik Vodovoda. U ime Grada Zadra i u svoje osobno ime upućujem iskrenu i duboku sućut njegovoj obitelji, prijateljima, kolegama i svima koji su ga poznavali. Očevid je u tijeku te će sve okolnosti ove tragedije utvrditi nadležna tijela", poručio je Erlić.