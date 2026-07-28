Tragedija u Dalmaciji: 20-godišnjak motociklom udario u stup i zid pa pao u more

U teškoj prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak poslijepodne dogodila na području Mokošice smrtno je stradao 20-godišnji motociklist. Nesreća se dogodila 27. srpnja oko 17.50 sati u Ulici Gorava u Donjem Obuljenom. Prema informacijama policije, mladić je pri ulasku u desni nepregledni zavoj, zbog neprilagođene brzine, izgubio nadzor nad motociklom i pao na kolnik. Motocikl je potom nekontrolirano klizio te udario u betonski stup, a zatim i u kameni zid. Mladić je zajedno s motociklom pao u more, na dubinu od približno pola metra. U nesreći je zadobio teške tjelesne ozljede. Hitno je prevezen i zbrinut u dubrovačkoj bolnici, gdje je naknadno preminuo od posljedica zadobivenih ozljeda.

Policija: "Nije bilo potjere"

Policija je izvijestila kako su nešto prije nesreće pripadnici Mobilne jedinice prometne policije "Kobre" pokušali zaustaviti motocikl koji nije imao registarske oznake. Policijski službenici u jednom su trenutku motocikl zaobišli kako bi ga pokušali zaustaviti, no motociklist se nije zaustavio, već je velikom brzinom nastavio vožnju.

Iz policije posebno naglašavaju kako službenici ni u jednom trenutku nisu poduzeli mjere progona za motociklom, niti su koristili zvučne ili svjetlosne signale.

Vozio bez dozvole, motocikl nije bio registriran

Utvrđeno je kako je 20-godišnjak motociklom upravljao prije stjecanja prava na upravljanje, dok motocikl kojim je upravljao nije bio registriran. Mladić je, prema navodima policije, i ranije više puta bio sankcioniran zbog najtežih prometnih prekršaja.