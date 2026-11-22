Teške posljedice imao je nalet vozila na dvojicu muškaraca koji su u subotu navečer pješice prolazili prometnicom u Soblincu, nedaleko od Zagreba. Jedan od njih, 58-godišnjak, smrtno je stradao, dok je njegov četiri godine mlađi suputnik ozlijeđen. Policija je nakon nesreće uhitila 61-godišnjeg vozača.

Što je pokazao policijski očevid?

Istražitelji su utvrdili da je nesreći prethodila vožnja brzinom koja nije odgovarala stanju na prometnici. Muškarac za upravljačem Renault Kangoa, registriranog u Zagrebu, prolazio je Prepuštovečkom ulicom prema jugoistoku kada je došlo do udara u dvojicu pješaka. Njihovo kretanje također je bilo predmet policijskog postupanja. Naime, muškarci su hodali desnom stranom ceste, premda su se, prema prometnim pravilima, trebali držati suprotnog ruba kolnika.

Dodatni problem predstavljala je njihova vidljivost. Nisu nosili reflektirajuća obilježja niti su koristili svjetiljke kojima bi upozorili ostale sudionike u prometu na svoju prisutnost.

Slijedi kaznena prijava

Za starijeg pješaka nije bilo spasa. Ozljede zadobivene prilikom udara bile su smrtonosne, a njegovo je tijelo po završetku policijskog očevida upućeno u zagrebački Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku. Protiv 61-godišnjaka policija će pokrenuti daljnje kaznenopravne postupke zbog sumnje da je odgovoran za izazivanje prometne nesreće.

Nakon što kriminalističko istraživanje bude dovršeno, uhićeni muškarac bit će predan pritvorskom nadzorniku, dok će nadležnom državnom odvjetništvu biti dostavljena kaznena prijava.