Tragedija u blizini Neuma: Vatrogasci gasili požar raslinja pa pronašli tijelo muškarca

Tijekom intervencije na požaru otvorenog prostora u zaleđu Neuma pronađeno je beživotno tijelo muškarca. Tragičan događaj zabilježen je na području Gradca, a nadležne službe istražuju okolnosti smrti.

Prema dostupnim informacijama, vatra je zahvatila travu i nisko raslinje na području Gradačkog polja. Na teren su izašli vatrogasci kako bi zaustavili širenje požara, no tijekom gašenja naišli su na tijelo muškarca.

Policija utvrdila identitet stradalog

Policijskim postupanjem utvrđeno je da je riječ o muškarcu inicijala M. B., rođenom 1966. godine, s područja Neuma.

Zasad nije poznato je li se muškarac nalazio na području požarišta u trenutku izbijanja vatre niti što je prethodilo njegovoj smrti.

Uzrok smrti još nije poznat

Nadležne službe nastavljaju utvrđivati sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

Još nije službeno potvrđeno je li smrt nastupila zbog izravne izloženosti vatri ili je riječ o drugim okolnostima.

Više informacija o uzroku smrti i okolnostima pronalaska tijela očekuje se nakon završetka policijske obrade.