Tragedija u BiH: Srušio se helikopter EUFOR-a, poginula tri vojnika, 12 ih je ozlijeđeno

Tri talijanska vojnika izgubila su život, a još 12 ih je ozlijeđeno u padu helikoptera europskih mirovnih snaga EUFOR-a u blizini Brčkog, na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine. Nesreća se dogodila u četvrtak tijekom rutinske operacije, a okolnosti koje su dovele do pada još se istražuju.

Prema informacijama koje su objavili EUFOR i lokalne vlasti, u helikopteru se nalazilo ukupno 15 osoba, svi talijanski državljani.

Iz EUFOR-a su potvrdili da u nesreći nije bilo ozlijeđenih civila niti je zabilježena materijalna šteta na okolnim objektima.

Helikopter se prije pada počeo okretati?

Prema iskazima očevidaca, helikopter tipa CH-47 Chinook neposredno prije pada počeo se nekontrolirano okretati u zraku.

Riječ je o letjelici američke proizvodnje, no zasad nije poznato što je uzrokovalo gubitak kontrole i rušenje.

Nadležne službe pokrenule su istragu koja bi trebala utvrditi sve okolnosti tragedije.

Jedan vojnik životno ugrožen

Odmah nakon nesreće na teren su upućeni pripadnici policije Brčko distrikta, vatrogasci i ekipe hitne medicinske pomoći.

Dvanaest ozlijeđenih vojnika prevezeno je u bolnicu u Brčkom, a prema riječima ravnatelja bolnice Jasmina Mehanovića, jedan od njih nalazi se u životnoj opasnosti.

Medicinske ekipe pružile su pomoć ozlijeđenima, dok su nadležne službe osiguravale područje pada i započele prikupljanje dokaza.

Objavljena snimka s mjesta nesreće

Federalna televizija (FTV) objavila je snimku s mjesta rušenja na kojoj se vidi helikopter te pripadnici žurnih službi koji interveniraju na terenu.

O nesreći je izvijestio i N1, koji je u prvim informacijama naveo da tada još nije bilo službene potvrde o mogućim smrtnim slučajevima.

Naknadno su, prema informacijama iz dostavljenog izvješća, lokalne vlasti i EUFOR objavili da su poginula tri talijanska vojnika.

Uzrok nesreće zasad nije utvrđen, a više informacija očekuje se nakon provedene istrage.