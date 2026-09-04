Tragedija u BiH: Šestogodišnjak smrtno stradao u prevrtanju quada

Šestogodišnji dječak smrtno je stradao u naselju Dražev Dolac, na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje, nakon prevrtanja quada.

Nesreća se dogodila oko 18:15 sati. Dječak je prevezen u Dom zdravlja, gdje je, nažalost, konstatirana njegova smrt.

O događaju je upoznat dežurni kantonalni tužitelj, dok očevid obavljaju službenici Odjela kriminalističke policije Policijske uprave Bugojno.

Ovu informaciju za Federalnu televiziju potvrdio je Muamer Karadža, glasnogovornik Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona, prenosi Bljesak info.