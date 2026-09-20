Tragedija tijekom ribolova: Munja pogodila štap koji je držao u rukama

Sedamdesetogodišnji muškarac poginuo je nakon što ga je tijekom ribolova pogodio grom na obali kod Ostunija, gradića u talijanskoj pokrajini Brindisi u južnotalijanskoj regiji Apuliji, smještenog u blizini Barija i Taranta.

Nesreća se dogodila u petak poslijepodne na stijenama u mjestu Santa Lucia. Poginuli Marco Galantino bio je u ribolovu s prijateljem kada ih je zahvatilo grmljavinsko nevrijeme. Njegov prijatelj nije ozlijeđen.

Grom je, prema prvoj rekonstrukciji, udario u vrh štapa

Prema prvoj rekonstrukciji događaja, munja je pogodila vrh ribičkog štapa koji je Galantino držao u rukama. Udar ga je odbacio na stijene, pri čemu je udario i glavom, piše Index.

Prijatelj koji je bio s njim pozvao je pomoć. Na mjesto nesreće stigli su policija i hitna pomoć, ali liječnici ga nisu uspjeli reanimirati.

Obalu zahvatila jaka grmljavina

ANSA navodi da je obalu Ostunija početkom poslijepodneva zahvatila intenzivna grmljavinska aktivnost, dok je južnije područje pogodilo kratkotrajno nevrijeme.

Nesreća se dogodila oko kilometar od mjesta na kojem je u listopadu prošle godine tijekom jakog nevremena poginuo drugi muškarac.

Njegov automobil voda je odvukla u kanal, a tijelo je kasnije pronađeno u blizini obale.