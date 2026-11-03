Tragedija: Preminuo 30-godišnji nogometaš nakon stravičnog sudara s vratarom

Španjolski nogomet potresla je velika tragedija. Jesús de Miguel Alameda, 30-godišnji napadač Tenerifea, preminuo je u utorak ujutro nakon teškog sudara s protivničkim vratarom tijekom prvenstvene utakmice protiv Andorre. Tužnu vijest potvrdio je njegov klub službenim priopćenjem.

Nogometaš je preminuo u utorak, 3. studenoga, u 8 sati, nakon što se njegovo zdravstveno stanje tijekom noći dodatno pogoršalo. Bio je hospitaliziran u Sveučilišnoj bolnici Nuestra Señora de Candelaria, gdje su se liječnici borili za njegov život.

Kobni sudar u završnici utakmice

Tragedija se dogodila u ponedjeljak tijekom susreta španjolske druge lige između Tenerifea i Andorre, odigranog na stadionu Heliodoro Rodríguez López. U samoj završnici utakmice Jesús de Miguel krenuo je prema lopti, a u susret mu je istrčao gostujući vratar Jesús Owono. Uslijedio je snažan sudar nakon kojeg je napadač Tenerifea ostao nepomično ležati na travnjaku. Liječničke ekipe odmah su intervenirale i pružile mu hitnu pomoć. Zbog ozbiljnosti situacije susret je prekinut, a nogometaš je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu. Prema pisanju španjolskog portala Cadena SER, njegovo se neurološko stanje tijekom posljednjih sati pogoršalo, što je klub potvrdio i u službenom priopćenju objavljenom tijekom noći.

Unatoč naporima liječnika, mladom nogometašu nije bilo spasa.

Potresno priopćenje Tenerifea

Iz Tenerifea su se u utorak ujutro oglasili emotivnom porukom kojom su potvrdili smrt svojeg igrača. "Slomljeni od boli, s knedlom u grlu i ne vjerujući da je ovo istina, iz CD Tenerifea priopćavamo tragičnu smrt Jesúsa de Miguela Alamede, koji je preminuo u utorak, 3. studenoga 2026., u 8 sati", objavio je klub.

U nastavku su izrazili duboku tugu zbog nezamislivog gubitka. "Ne postoje riječi utjehe. Ne postoji apsolutno ništa što može ublažiti ovu tugu. Uz njegovu smo shrvanu obitelj, njegove najmilije i sve navijače Tenerifea koji danas oplakuju ovaj okrutni rasplet", poručili su iz kluba.

Obitelj uputila posebnu molbu

Obitelj preminulog nogometaša zahvalila je svima koji su tijekom posljednjih sati slali poruke podrške i nade u njegov oporavak. Istodobno su zamolili javnost i medije da u ovim iznimno teškim trenucima poštuju njihovu privatnost.