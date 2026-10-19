Tragedija potresla veliki sportski događaj u Hrvatskoj: Natjecatelj (54) preminuo, naložena obdukcija

Na jučer održanoj utrci "Ironman" 54-godišnjem natjecatelju iz Slovenije je pozlilo tijekom plivačke dionice te je preminuo unatoč intervenciji hitnih službi. Smrt su potvrdili za portal Istra24 iz pulske policije.

"Porečka policija je jučer nešto iz 10 sati zabilježila događaj u kojemu je tijekom plivačkog dijela triatlonskog natjecanja pozlilo 54-godišnjem državljaninu Slovenije te je muškarac unatoč brzoj intervenciji hitnih službi preminuo. Dežurna mrtvozornica naložila je obdukciju kako bi se utvrdio uzrok smrti" napisali su.

Na petom izdanju utrke Plava Laguna Ironman 70.3 Poreč nastupilo je oko 2200 natjecatelja iz 70 zemalja. Natjecanje je obuhvaćalo 1,9 kilometara plivanja, 90 kilometara vožnje biciklom i 21,1 kilometar trčanja.

Organizatori su izrazili sućut obitelji i prijateljima preminulog sportaša, javlja portal Istra24.

„S velikom tugom potvrđujemo da je preminuo jedan od natjecatelja koji je sudjelovao na utrci IRONMAN 70.3 Poreč. Izražavamo iskrenu sućut obitelji i prijateljima preminulog sportaša” poručili su organizatori.