Tragedija potresla nogometni svijet: U 34. godini života preminuo Antonio Grlj

Cres je potresla vijest o tragičnoj smrti Antonija Grlja, koji je sinoć preminuo u 34. godini života. Od Antonija se opraštaju obitelj, prijatelji, suigrači, navijači i brojni članovi nogometne zajednice, a posebno teško vijest je pogodila njegov NK Cres.

Klub se od svog prijatelja, suigrača i vratara oprostio emotivnom objavom na društvenim mrežama.

„Poštovani prijatelji, članovi kluba, navijači i simpatizeri, danas vam se, nažalost, obraćamo s tužnom viješću“, započeli su iz NK Cresa.

Antonio Grlj bio je, ističu iz kluba, puno više od golmana. Bio je njihov prijatelj i čovjek koji je svoj klub volio svim srcem.

„Antonio je prije svega bio naš veliki prijatelj i dobar čovjek.“

U svlačionici je, dodaju, uvijek znao unijeti dobro raspoloženje i nasmijati svoje suigrače, dok je u trenucima kada je bilo potrebno bio oslonac drugima.

„U svlačionici nas je uvijek znao nasmijati, a kada je bilo potrebno, uvijek je bio tu za nas – kao suigrač, prijatelj i podrška“, poručili su iz kluba.

Njegova povezanost s NK Cresom bila je snažna i iskrena. Za klub je, navode, davao cijeloga sebe te je bio uz njega i u dobrim i u teškim trenucima.

„Bio je uz NK Cres u dobrim i teškim trenucima, iskreno i od srca, i upravo ćemo ga takvog zauvijek pamtiti.“

Njegov odlazak ostavio je veliku prazninu među suigračima, prijateljima i svima koji su ga poznavali, a iz kluba ističu kako će ga pamtiti upravo po njegovoj dobroti, prijateljstvu, vedrini i ljubavi prema NK Cresu.

NK Cres ovom je prilikom izrazio iskrenu i duboku sućut njegovoj obitelji, prijateljima i svim njegovim najmilijima.

„Počivao u miru, Antonio.“