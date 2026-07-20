Tragedija nakon finala SP-a: Urušila se fontana, poginuo 13-godišnji dječak

Trinaestogodišnji dječak poginuo je tijekom proslave nakon pobjede Španjolske u finalu Svjetskog prvenstva u Ciudad Rodrigu, Salamanca.

Dok su navijači slavili kod fontane u kružnom toku Glorieta del Árbol Gordo, gornji dio se urušio i pao na nekoliko ljudi unutra.

Gradsko vijeće proglasilo je trodnevnu žalost, javlja RTVE.es.

Dvije osobe su primile pomoć u zdravstvenom centru Ciudad Rodrigo, jedna od njih maloljetnica, koja je tamo i umrla. Grupa za psihološke intervencije za katastrofe i hitne slučajeve aktivirana je kako bi pomogla obitelji žrtve.

U 00:33, hitna služba 112 u Kastilji i Leónu primila je nekoliko poziva o urušavanju fontane na kružnom toku Glorieta del Árbol Gordo, pri čemu je ozlijeđeno nekoliko ljudi koji su se tamo okupili. Obaviješteni su lokalna policija u Ciudad Rodrigu, Civilna garda u Salamanci, Vatrogasna postrojba Pokrajinskog vijeća Salamance i Hitna medicinska služba Sacyl, a Sacyl je na mjesto događaja poslao medicinsko osoblje.