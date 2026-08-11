Tragedija na Triglavu: 19-godišnji planinar poskliznuo se i pao u provaliju, nije mu bilo spasa

Na Triglavu se u ponedjeljak ujutro dogodila nesreća u kojoj je poginuo 19-godišnji planinar. Kako javlja portal Dnevnik.si, mladić se vraćao s Kredarice prema dolini Vrat, kada se poskliznuo i pao u provaliju na početku Tominšekove staze.

Zbog teških ozljeda preminuo je na licu mjesta. Tijelo mu je prevezeno vojnim helikopterom, koji se potom vratio po ostale planinare.

Na mjestu događaja dežurala je gorska helikopterska ekipa spašavanja GRZS-a s Brnika, uključujući i policajca iz gorske policijske jedinice koji je obavio očevid. U spašavanju su sudjelovali i gorski spašavatelji iz GRS-a Mojstrana, piše Dnevnik.si.