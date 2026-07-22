Tragedija na trajektu za Split: Preminuo putnik starije životne dobi

Na trajektu Zadar, koji je danas prema redu plovidbe trebao isploviti iz Staroga Grada prema Splitu u 7:45 sati, preminuo je putnik starije životne dobi, doznajemo iz Jadrolinije.

Pokušali ga reanimirati

Putniku je pružena prva pomoć, a poduzete su i mjere reanimacije, no unatoč pokušajima nije mu bilo spasa.

Zbog ovog izvanrednog događaja trajekt je iz Staroga Grada isplovio s kašnjenjem od 50 minuta. Nakon što su nadležne hitne službe završile s postupanjem, trajekt je nastavio plovidbu prema Splitu.

Iz Jadrolinije su obitelji preminulog putnika izrazili iskrenu sućut.