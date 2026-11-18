Tri osobe izgubile su život u teškoj prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na državnoj cesti D1 u Blagaju, nedaleko od Slunja. Prema riječima slunjske gradonačelnice Mirjane Puškarić, poginuli su bili na putu prema Škabrnji, gdje su namjeravali sudjelovati u obilježavanju 35. obljetnice stradanja toga mjesta u Domovinskom ratu.

Među poginulima je i Miroslav Žugaj, predsjednik Nogometnog kluba Topusko, od kojeg se njegov klub oprostio emotivnom porukom.

Krenuli odati počast žrtvama Domovinskog rata

Tragična vijest posebno je potresla javnost zbog okolnosti putovanja. Poginuli su, prema informacijama koje je iznijela gradonačelnica Slunja Mirjana Puškarić, krenuli prema Škabrnji kako bi odali počast civilima i hrvatskim braniteljima stradalima tijekom Domovinskog rata.

„Svaki izgubljeni život velika je tragedija, jako nam je žao zbog izgubljenih života. Pogotovo što su to ljudi koji su se kretali prema Škabrnji na današnje obilježavanje”, izjavila je Puškarić za 24sata.

NK Topusko oprostio se od predsjednika

Jedna od žrtava nesreće je Miroslav Žugaj, predsjednik NK Topusko. Njegova smrt duboko je pogodila klub, koji mu je na društvenim mrežama uputio posljednji pozdrav.

„S neizmjernom tugom opraštamo se od našeg voljenog predsjednika, prijatelja i čovjeka koji je živio za NK Topusko, Miroslava Žugaja. Tvoj trud, energija i ljubav ugrađeni su u svaki pedalj našeg kluba. Ostavio si neizbrisiv trag u našim srcima i povijesti Topuskog”, poručili su iz kluba.

Od Žugaja se javno oprostio i ŠNK Banovac Glina.

Tragedija se dogodila upravo na dan kada se Hrvatska prisjeća žrtava Vukovara i Škabrnje. Putovanje troje ljudi koji su krenuli odati počast stradalima završilo je gubitkom njihovih života.