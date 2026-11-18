Tri osobe izgubile su život u stravičnoj prometnoj nesreći koja se u srijedu rano ujutro dogodila na državnoj cesti D1 kod Slunja. Prema informacijama slunjske gradonačelnice Mirjane Puškarić, poginuli su putovali prema Škabrnji, gdje su namjeravali sudjelovati u obilježavanju obljetnice stradanja hrvatskih branitelja i civila.

Dan koji je trebao biti posvećen sjećanju i odavanju počasti žrtvama Domovinskog rata pretvorio se u tragediju za obitelji troje ljudi koji su život izgubili na putu prema Škabrnji.

Teška prometna nesreća dogodila se u mjestu Blagaj, nedaleko od Slunja, a prema prvim informacijama u sudaru su sudjelovala četiri vozila.

Krenuli iz Topuskog prema Škabrnji

Slunjska gradonačelnica Mirjana Puškarić potvrdila je za 24sata da su, prema informacijama kojima raspolaže, poginule osobe bile s područja Topuskog te da su putovale prema Škabrnji kako bi odale počast žrtvama Domovinskog rata.

‘Svaki izgubljeni život je velika tragedija, jako nam je žao zbog izgubljenih života. Pogotovo što su to ljudi koji su se kretali prema Škabrnji na obilježavanje danas’, izjavila je Puškarić za 24sata.

Vijest o okolnostima njihova putovanja dodatno je potresna jer su se upravo na dan sjećanja uputili prema mjestu koje je jedan od simbola stradanja hrvatskog naroda u Domovinskom ratu.

U sudaru sudjelovala četiri vozila

Policija je dojavu o prometnoj nesreći zaprimila nešto poslije šest sati ujutro.

Prema dostupnim informacijama, u sudaru na državnoj cesti D1 sudjelovala su dva teretna i dva osobna vozila.

Tri osobe smrtno su stradale, dok su još dvije osobe zatražile liječničku pomoć.

Točne okolnosti i uzrok nesreće zasad nisu poznati.

Zatvorena državna cesta D1

Zbog teške prometne nesreće promet državnom cestom D1 na području Blagaja potpuno je obustavljen.

Vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Vojnića i Cetingrada.

Ova tragedija bacila je dodatnu sjenu na obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata, Vukovara i Škabrnje.

Troje ljudi koji su krenuli odati počast poginulima nikada nisu stigli na svoje odredište.