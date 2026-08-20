Tragedija na Pagu: Nestao nakon što je krenuo jet-skijem, u moru pronađeno tijelo

Tijekom popodneva iz Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), izvijestili su o dva izvanredna događaja na moru, odnosno, spašavanju tri osobe iz mora kod otoka Paga i pronalasku tijela nestale osobe, u moru nedaleko Novalje.

Spašavanje osoba iz mora kod Paga

Koordinirana akcija traganja i spašavanja pokrenuta je danas, 20. kolovoza u 17.55 sati, slijedom zaprimljene dojave očevidaca, o tri osobe u pogibeljnoj situaciji na moru, kod otoka Paga.

Naime, službenici Lučke kapetanije Zadar odmah po dojavi krenuli su u spasilačku akciju prema tri osobe, koje su pod udarima južnog vjetra otpuhane na manjem rekreativnom rekvizitu od otoka Paga prema otočiću Lukar, sa zapadne strane otoka Paga.

Nedugo potom, u 18.35 sati pronašli su osobe te ih neozlijeđene podigli iz mora na spasilačku brodicu zadarske Kapetanije i prevezli na polazišnu poziciju, čime je akcija uspješno okončana.

Traganje za nestalom osobom nedaleko Novalje okončano pronalaskom tijela

Dojava o nestanku državljanina Republike Italije u MRCC Rijeka zaprimljena je danas, 20. kolovoza u 18.39 sati, posredstvom Policijske postaje Novalja, čiji djelatnici su u međuvremenu već tragali za nestalim, kopnenim dijelom otoka Paga, u širem području Novalje.

Odmah po dojavi o događaju je obaviještena Ispostava lučke kapetanije Karlobag, čiji službenici su isplovili u traganje jugoistočno od Novalje, u predjelu uvale Caska, odakle je nestali prema dostupnim informacijama poznanika, krenuo ploviti unajmljenim jet-skijem.

Informacija o pronalasku nažalost, beživotnog tijela nestaloga nedaleko mjesta prijavljenog nestanka, u MRCC Rijeka dojavljena je iz PP Novalja u 19.49 sati, slijedom čega je akcija okončana, dok su daljnje radnje u ovome slučaju, u policijskoj nadležnosti.