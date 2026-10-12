TRAGEDIJA NA KORČULI Mladi motociklist (27) preminuo na mjestu nesreće

Teška prometna nesreća odnijela je život 27-godišnjeg motociklista na otoku Korčuli. Mladić je poginuo sinoć na državnoj cesti D-118, na području Vele Luke, nakon sudara s osobnim automobilom.

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila oko 21.20 sati, dok se 27-godišnjak motociklom dubrovačkih registarskih oznaka kretao iz smjera Vele Luke prema Blatu.

U zavoju prešao u suprotni trak

Policijskim očevidom utvrđeno je da je mladi motociklist, izlaskom iz lijevog nepreglednog zavoja, zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad smjerom kretanja te prešao na suprotnu kolničku traku.

Tada je udario u prednji dio osobnog automobila dubrovačkih registarskih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljao 46-godišnji vozač.

Od siline udara 27-godišnjak je zajedno s motociklom pao na kolnik. Nažalost, od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu nesreće.

Vozač osobnog automobila zadobio je lakše tjelesne ozljede.

Cesta satima bila zatvorena

Zbog policijskog očevida promet na toj dionici državne ceste D-118 bio je potpuno obustavljen sve do 1.30 sati.

Tijelo poginulog mladića prevezeno je na Odjel patologije dubrovačke bolnice, gdje će biti obavljena obdukcija.

Ova tragedija još je jednom upozorila na opasnosti koje donosi neprilagođena brzina, osobito na nepreglednim zavojima i cestama na kojima je dovoljan trenutak da dođe do nesreće s najtežim posljedicama.