Tragedija na jugu Hrvatske: Mladić (27) poginuo u stravičnoj nesreći, automobilom udario u rasvjetni stup

Teška prometna nesreća sa smrtnim ishodom dogodila se rano jutros u mjestu Buići u Župi dubrovačkoj. Život je izgubio 27-godišnji vozač koji je, prema informacijama policije, upravljao automobilom prije stjecanja prava na upravljanje.

Nesreća se dogodila oko 1.15 sati na županijskoj cesti ŽC 6243, kojom se mladić kretao osobnim automobilom dubrovačkih registarskih oznaka.

Prema rezultatima policijskog očevida, 27-godišnjak je pri izlasku iz preglednog desnog zavoja, zbog neprilagođene brzine, izgubio nadzor nad vozilom.

Automobil je skrenuo ulijevo i udario u rasvjetni stup, nakon čega je nastavio nekontrolirano kretanje te se zabio u betonske stepenice.

Preminuo na mjestu nesreće

Nažalost, vozač je zadobio ozljede od kojih je preminuo na mjestu događaja.

Njegovo tijelo prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Dubrovnik.

Očevid su obavili policijski službenici Postaje prometne policije Dubrovnik, a zbog policijskog postupanja promet na toj dionici županijske ceste bio je potpuno obustavljen do 3.50 sati.

Okolnosti nesreće utvrđene su policijskim očevidom.