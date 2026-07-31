Tragedija na jednom od najviših vrhova svijeta: Poginula četiri planinara, za još šestero se traga

Velika tragedija pogodila je ekspediciju na Broad Peaku u Pakistanu, jednom od najviših i najzahtjevnijih planinskih vrhova na svijetu. U lavini koja je zahvatila skupinu alpinista poginule su četiri osobe, dok se za još šest članova ekspedicije i dalje traga.

Pakistanske vlasti potvrdile su da su dosad identificirana tijela dvoje stradalih, dok je potraga privremeno obustavljena zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta koji onemogućuju siguran rad spasilačkih timova.

Prema informacijama Pakistanskog alpskog kluba, u ekspediciji koju je predvodio poznati nepalski alpinist Nirmal Purja sudjelovali su penjači iz SAD-a, Kine, Pakistana, Omana i Nepala.

Purja je svjetski poznat u planinarskim krugovima nakon što je 2019. godine postavio rekord osvojivši svih 14 vrhova viših od 8.000 metara u nešto više od šest mjeseci.

Među identificiranim žrtvama nalaze se Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy iz Omana i Nepalac Pur Bahadur Gurung.

Među nestalim planinarima je i Amerikanka Mallory Geis, kojoj je, prema objavama na društvenim mrežama, ovo trebala biti prva velika alpinistička ekspedicija u Pakistanu. Prema podacima agencije Moving Mountains, u usponu je sudjelovao i pakistanski penjač Sohail Saki.

Na popisu nestalih nalazi se i iskusni nepalski vodič Kili Pemba, koji je Mount Everest osvojio čak 15 puta te je bio član povijesne zimske ekspedicije na K2 2021. godine.

Broad Peak, visok 8.051 metar, smatra se jednim od tehnički zahtjevnijih osamtisućnjaka te je 12. najviša planina na svijetu. Prvi uspješan uspon zabilježen je 1957. godine, kada je vrh osvojila austrijska ekspedicija. Unatoč brojnim uspješnim usponima, ova planina tijekom desetljeća odnijela je živote mnogih alpinista.