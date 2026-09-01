Tragedija na Jadranu obavijena velom misterije: Majka i kći umrle u razmaku od sat vremena

Velika obiteljska tragedija potresla je Sarajevo, a posebno naselje Alipašino Polje. Majka i kći iz Sarajeva preminule su tijekom odmora u Dobrim Vodama u Crnoj Gori.

Preminule su 45-godišnja Šejla Velija i njezina kći, 22-godišnja Džejna Velija, koje će biti pokopane 2. rujna na gradskom groblju.

Prema dosad dostupnim informacijama, prvo je preminula kći, a približno sat vremena kasnije i njezina majka. Majka je bila vlasnica poznatog ugostiteljskog objekta u sarajevskom naselju Alipašino Polje, u kojem je radila i njezina kći.

Preliminarno se spominje srčani zastoj. Točan uzrok smrti još uvijek nije službeno potvrđen. Konačan odgovor o uzroku smrti trebale bi dati nadležne institucije u Crnoj Gori nakon završetka svih potrebnih postupaka.

Prijatelji obitelji navodno su rekli kako su se majka i kći nekoliko dana prije tragedije žalile na glavobolju i mučninu. Zasad nema službene potvrde da su ti simptomi na bilo koji način povezani s njihovom smrću.

Vijest o iznenadnoj smrti majke i kćeri izazvala je šok i nevjericu među njihovim prijateljima, poznanicima i stanovnicima Alipašina Polja.

Ugostiteljski objekt u kojem su godinama radile trebao je nakon godišnjeg odmora ponovno otvoriti svoja vrata. Umjesto njihova povratka svakodnevnim obvezama, stigla je vijest o tragediji, koja je duboko potresla obitelj, prijatelje i susjede, piše Crna hronika.