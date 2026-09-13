TRAGEDIJA NA JADRANSKOJ MAGISTRALI Mlađi vozač šakom udario 71-godišnjaka, pao je na kolnik i preminuo

Jučer, 12. rujna, oko 19 sati, na autobusnoj stanici državne ceste D-8, predio Marinuša u Kominu, došlo je do fizičkog sukoba između dvojice vozača, 71-godišnjaka i 27-godišnjaka.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako su povod sukobu bile nesuglasice u prometu, zbog kojih je mlađi vozač šakom udario starijeg vozača u predio lica uslijed čega je 71-godišnjak pao i udario glavom o kolnik pri čemu je ostao bez svijesti.

Foto: Rogotin Portal

Intervencijom hitne pomoći ozlijeđenom vozaču je pružena medicinska pomoć na mjestu događaja, međutim tijekom njegovog transporta do helikoptera, kojim se trebao prevesti u KBC Split, isti je preminuo.

Na mjestu događaja je obavljen očevid za vrijeme kojeg je promet na tom dijelu državne ceste bio u cijelosti zatvoren za sav promet.

Tijelo preminulog 71-godišnjka je prevezeno na Odjel patologije dubrovačke bolnice gdje će se provesti sudska obdukcija, a 27-godišnjak je uhićen zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ubojstva te će tijekom današnjeg dana, uz kaznenu prijavu, biti predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.