Tragedija na imotskom području: Malo dijete (1) preminulo nakon pada u bazen

Na imotskom području večeras se dogodila velika tragedija u kojoj je život izgubilo malo dijete staro godinu dana.

Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, nesreća se dogodila oko 20:30 sati, kada je dijete upalo u bazen ispred obiteljske kuće.

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Na mjesto događaja odmah je pozvan tim Hitne medicinske pomoći, no unatoč brzoj intervenciji liječnika, djetetu nije bilo spasa te je preminulo.

O događaju je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Splitu, a policija će na mjestu nesreće obaviti očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

Više informacija bit će poznato nakon završetka očevida.