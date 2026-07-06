Tragedija na imotskom području: Malo dijete (1) preminulo nakon pada u bazen

Na imotskom području večeras se dogodila velika tragedija u kojoj je život izgubilo malo dijete staro godinu dana.
Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, nesreća se dogodila oko 20:30 sati, kada je dijete upalo u bazen ispred obiteljske kuće.
Na mjesto događaja odmah je pozvan tim Hitne medicinske pomoći, no unatoč brzoj intervenciji liječnika, djetetu nije bilo spasa te je preminulo.
O događaju je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Splitu, a policija će na mjestu nesreće obaviti očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja.
Više informacija bit će poznato nakon završetka očevida.
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