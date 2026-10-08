Tragedija na hrvatskim cestama: Jedna osoba poginula u sudaru automobila i kamiona, promet potpuno obustavljen

Jedna osoba izgubila je život u teškoj prometnoj nesreći koja se u četvrtak dogodila na državnoj cesti D-303 u Istri, između mjesta Putini i skretanja za Limski kanal.

Prema zasad dostupnim informacijama, u prometnoj nesreći sudjelovali su osobni automobil i kamion, a okolnosti njihova sudara još nisu poznate.

Zbog nesreće je državna cesta D-303 zatvorena za sav promet od 12.55 sati.

Na mjestu događaja policijski službenici provode očevid kojim će se utvrditi okolnosti i uzrok ove tragične nesreće.

Promet na navedenoj dionici ostaje obustavljen do završetka policijskog postupanja.