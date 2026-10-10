Tragedija na hrvatskim cestama: Automobil sletio u jarak i udario u betonski most, vozač poginuo

Teška prometna nesreća sa smrtnom posljedicom dogodila se danas oko 13 sati u Hercegovcu, na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Život je izgubio 62-godišnji vozač osobnog automobila, potvrdila je Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska.

Prema prvim informacijama policije, automobil bjelovarskih registracijskih oznaka iz zasad neutvrđenih razloga sletio je s kolnika u putni jarak, nakon čega je udario u betonski ispustni most.

Od posljedica nesreće 62-godišnji vozač preminuo je na mjestu događaja.

Na mjestu tragedije policijski službenici provode očevid kako bi utvrdili sve okolnosti koje su dovele do slijetanja vozila s ceste.

Više informacija o uzroku i okolnostima nesreće bit će poznato nakon završetka očevida, kada se očekuje službeno policijsko priopćenje.