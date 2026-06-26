Tragedija na gradilištu u Splitu: Radnik poginuo nakon pada dijela dizalice

Na gradilištu u splitskom naselju Pazdigrad u petak ujutro dogodila se teška nesreća u kojoj je smrtno stradao radnik, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo oko 10:15 sati kada je na radilištu pao dio dizalice, pri čemu je radnik zadobio smrtonosne ozljede.

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Na teren su odmah upućene hitne službe, no unesrećenom nije bilo moguće pomoći. O događaju je obaviješten i Državni inspektorat, Područni ured Split, čija će Služba za nadzor zaštite na radu provesti nadzor i utvrditi jesu li bile ispunjene sve propisane mjere sigurnosti.

Očevid na mjestu nesreće provela je policija, a njime je rukovodila zamjenica općinskog državnog odvjetnika.

Nadležne službe nastavljaju kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do pada dijela dizalice i ove tragične nesreće.