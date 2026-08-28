Tragedija na gradilištu autoceste: Dvojica radnika poginula, treći teško ozlijeđen

Teška nesreća dogodila se u petak na gradilištu autoceste A1 u blizini Zenice, a u tragediji su život izgubila dvojica radnika. Treći radnik zadobio je teške tjelesne ozljede. Nesreća se dogodila na gradilištu dionice autoceste na području mjesta Ponirak kod Vranduka.

Kako piše Klix.ba, informaciju o tragičnom događaju potvrdila je glasnogovornica MUP-a Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović.

Na mjesto nesreće odmah su upućene hitne službe, koje se nalaze na terenu. Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće zasad nisu poznate. Više informacija o uzroku tragedije trebalo bi biti poznato nakon što policija i nadležne inspekcijske službe obave očevid i utvrde sve činjenice vezane uz nesreću na radu.