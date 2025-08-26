Tragedija na Glavnom kolodvoru: Vlak usmrtio muškarca pred očima prolaznika

U utorak ujutro, oko 6.20 sati, na zagrebačkom Glavnom kolodvoru smrtno je stradao muškarac starije životne dobi nakon što ga je udario vlak, potvrdila je Policijska uprava zagrebačka.

Prema riječima očevidaca, nesretni muškarac prelazio je prugu u društvu s još nekoliko osoba dok se približavao vlak. Nije uspio na vrijeme prijeći prugu, a vlak ga je udario te nekoliko puta odbacio. Svjedoci su odmah pokušali reanimaciju, no unatoč njihovim naporima, muškarcu nije bilo spasa, piše 24sata.

Policija je potvrdila da je riječ o starijem muškarcu, no zasad nije poznato je li mu pozlilo prije nesreće. U tijeku je istraga koja bi, među ostalim, trebala razjasniti okolnosti tragedije pregledom snimki nadzornih kamera.

Na mjesto događaja izašli su policija i hitna pomoć. Očevid je u tijeku, a prema prvim informacijama nema naznaka da se radi o kaznenom djelu.