Tragedija na Elbrusu: Poginulo više planinara iz BiH!

Više planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je tijekom ekspedicije na Elbrus, najviši europski vrh, nakon što je njihova skupina ostala zarobljena na visini od oko 5100 metara.

Ruske vlasti službeno su potvrdile smrt dviju osoba, dok pojedini ruski mediji, pozivajući se na neslužbene izvore, navode da je poginulo ukupno pet planinara.

Skupina ostala zarobljena na planini

Skupina od sedam planinara ostala je zarobljena na Elbrusu u subotu, 25. srpnja. Poziv u pomoć upućen je nakon što se zbog teških uvjeta nisu mogli samostalno spustiti s planine.

U akciju spašavanja uključeno je osam pripadnika ruskog Ministarstva za izvanredne situacije. Jedan planinar uspio se sam spustiti i pozvati pomoć, dok su drugoga pronašli spasioci. Obojica su prevezena u bolnicu, gdje im se pruža liječnička pomoć, piše Lente.ru.

Vjetar dosezao 70 kilometara na sat

Prema preliminarnim informacijama, svi članovi skupine državljani su Bosne i Hercegovine.

Lokalni vodiči naveli su da su uvjeti na početku uspona bili relativno povoljni, no brzina vjetra dosezala je oko 45 kilometara na sat. Do jutra je vjetar pojačao na približno 70 kilometara na sat, što se smatra iznimno opasnim za završni uspon prema vrhu Elbrusa.

Više informacija o identitetu stradalih i okolnostima tragedije trebalo bi biti poznato nakon službenog završetka akcije i objave nadležnih službi.