Tragedija na Bledu: Dijete je palo s vidikovca

Dijete iz Mađarske teško je ozlijeđeno na Bledu u Sloveniji nakon što je tijekom šetnje oko Bledskog dvorca zakoračilo na rub i palo u provaliju, javlja RTV Slovenija.

Nakon nesreće je dijete prevezeno helikopterom slovenske vojske u Sveučilišni klinički centar u Ljubljani.

- Dijete je s vidikovca skliznulo preko stijene, a potom i niz strmu padinu - otkrio je načelnik Gorske službe spašavanja Radovljica Toni Smolej. U spašavanju je sudjelovao deset spasioca.