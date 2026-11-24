U sudaru kombija i teretnog vozila smrtno je stradala jedna osoba.

Zbog prometne nesreće zatvorena je dionica autoceste A4 između čvorova Varaždin i Novi Marof u smjeru Zagreba, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

Promet se odvija obilaznim pravcem preko čvora Varaždin, državnih cesta DC528, DC3 i DC22 do čvora Novi Marof, gdje se vozači ponovno mogu uključiti na autocestu u smjeru Zagreba.

Okolnosti koje su dovele do ove tragične prometne nesreće zasad nisu poznate.

Policijski očevid je u tijeku, a više informacija bit će poznato nakon njegova završetka.