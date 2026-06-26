Tragedija koja je rasplakala svijet: Majka je životom zaštitila kćer tijekom razornog potresa u Venezueli

Majka je u Venezueli poginula spašavajući svoju kćer tijekom razornih potresa koji su pogodili zemlju, a riječ je o supruzi nogometaša Héctora Bella. Spasioci i dalje pretražuju ruševine nakon što su dva snažna potresa u blizini glavnog grada Caracasa u srijedu usmrtila najmanje 589 ljudi, a ozlijedila gotovo 3000, prenosi Index.

Nogometaš Héctor Bello na Instagramu je potvrdio da je njegova supruga Andrea, kako su je identificirali venezuelanski mediji, spasila život njihovoj kćeri.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema dostupnim informacijama, djevojčica Alana ima oko godinu i pol, a pojedini mediji navode da ima godinu i osam mjeseci. Dob njezine majke Andree nije službeno potvrđena. Na društvenim mrežama spominje se da je imala 27 godina, no tu informaciju zasad nisu potvrdili pouzdaniji izvori.

Andrea je poginula kada se tijekom potresa urušila zgrada u kojoj je bila s kćeri. Prema izvještajima lokalnih medija, u trenutku urušavanja prekrila je djevojčicu vlastitim tijelom i tako joj spasila život. Dijete je izvučeno živo iz ruševina, dok je Andrea pronađena mrtva.

"Pričat ću joj kako si je spasila, ljubavi moja. Kako si dala život za našu kćer, bila hrabra žena koja je nije napuštala ni u posljednjim trenucima", napisao je Bello u objavi. Bello je otputovao u Caracas, gdje mu je kći hospitalizirana. "Moja kći i njezina teta su dobro, neće danas biti puštene - ostaju u bolnici. Puno vam hvala na podršci u ovoj neizmjernoj boli", objavio je u noći s petka na subotu.

U jednoj od objava se zapitao: "Kako da objasnim našoj kćeri da si ti izgubila život kako bi spasila njezin, a ja nisam bio ondje da išta učinim? Kako da joj to objasnim? Daj mi snage." U drugoj je napisao da je s kćeri ostao "potpuno sam".

Smrt njegove supruge potvrdila je i lokalna organizacija za promidžbu nogometaša Cumaná de Campeones. "Sa žaljenjem izvještavamo da je partnerica nogometaša Héctora 'Kikea' Bella pronađena mrtva u ruševinama. Njihova kći je, međutim, preživjela urušavanje zgrade u kojoj je obitelj živjela", naveli su. Vijest je prenio i američki medij na španjolskom jeziku Univision.

Među žrtvama i dvojica mladih nogometaša

Broj poginulih u potresima i dalje raste, a među identificiranim žrtvama su i dva nogometaša, potvrdili su njihovi klubovi i Venezuelanski nogometni savez (FVF).

Caracas Fútbol Club objavio je da je njihov igrač mlađi od 18 godina, Razan Sijaa, poginuo zajedno s članovima obitelji u njihovom domu u La Guairi. "Njegova radost, predanost i zajedništvo pratit će nas na svakom koraku kluba", stoji u objavi kluba na društvenim mrežama.

Victor Palacios ostavio je "neizbrisiv trag" u akademiji kluba Sport San Agustín, napisao je klub iz Caracasa na Instagramu. "Nema dovoljno riječi kojima bismo izrazili bol koju osjećamo zbog njegova odlaska", dodali su. Venezuelanski nogometni savez također je izvijestio o njegovoj smrti, navodeći da je igrao za Marítimo de La Guaira.

Poginula majka bivše Miss Venezuele

Bivša Miss Venezuele Giselle Reyes objavila je na Instagramu da je njezina majka preminula nakon što su potresi uzrokovali "potpuno urušavanje" njezine zgrade u La Guairi.

Reyes je navela da je njezina majka, čije ime nije otkrila, umrla od srčanog udara uzrokovanog šokom i udarom potresa. Tu vijest prenijela joj je medicinska sestra koja se brinula o njoj i koja je spašena iz ruševina.

Potvrđene i strane žrtve

Među poginulima su i četiri španjolska državljanina, dok se za njih 106 još uvijek traga, izvijestili su španjolski mediji pozivajući se na svoje ministarstvo vanjskih poslova.

Vlade Portugala i Brazila potvrdile su da je poginuo jedan portugalski i dva brazilska državljanina. Portugalski predsjednik António José Seguro uputio je "poruku solidarnosti" venezuelanskom narodu te portugalskim građanima koji žive u Venezueli.