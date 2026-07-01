Tragedija kod Zagreba: Žena s obitelji otišla na kupanje, utopila se

Ženska osoba utopila se u utorak u jezeru Trstenik mjestu Novaki Nartaski na području općine Rugvica.

Tijekom kupanja s članovima obitelji, među kojima je i maloljetnica, 42-godišnjakinja je oko 20 sati ušla u jezero i nakon kraćeg vremena provedenog u vodi više nije izronila.

Građani i 43-godišnji član obitelji uočili su tijelo i izvukli ga na obalu te pozvali hitnu medicinsku pomoć. No, žena je preminula.

"Na tijelu nisu uočene ozljede koje bi upućivale da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela. Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb", priopćili su iz zagrebačke policije.

Kako bi izbjegli tragične događaje i maksimalno povećali sigurnost kupača, policija podsjeća građane da za kupanje koriste uređena kupališta koja su pod nadzorom stručnih službi, prenosi Dnevnik.