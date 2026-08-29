TEŠKA NESREĆA Poginuo vlasnik kultnog zadarskog D8 Rock Cafea

U teškoj prometnoj nesreći koja se noćas dogodila na području Vodica poginuo je 52-godišnji vozač taksija. Kako neslužbeno doznaje Zadarski list, riječ je o Zlatku Plazonjiću, vlasniku kultnog zadarskog D8 Rock Cafea i dugogodišnjem dopredsjedniku Moto kluba Beštije.

Plazonjić se u trenutku nesreće nalazio za upravljačem taksi vozila. Točne okolnosti tragedije zasad nisu službeno objavljene, a više pojedinosti očekuje se nakon završetka policijskog očevida i priopćenja Policijske uprave šibensko-kninske.

Vijest o njegovoj smrti snažno je odjeknula među zadarskim bajkerima, glazbenicima i brojnim gostima D8 Rock Cafea. Plazonjić za njih nije bio samo vlasnik lokala, nego domaćin i jedan od ljudi koji su godinama održavali na životu zadarsku rock scenu.

D8 je pod njegovim vodstvom prerastao granice običnog kafića. Postao je okupljalište bajkera, glazbenika i ljubitelja rock’n’rolla, mjesto na kojem su se održavali koncerti, predstavljali domaći i gostujući bendovi te organizirala humanitarna druženja. Za mnoge je taj lokal bio drugi dnevni boravak, a Plazonjić čovjek koji je goste dočekivao bez velike pompe, ali s prepoznatljivom energijom i osjećajem pripadnosti.

Jednako snažan trag ostavio je u Moto klubu Beštije. Kao njegov dopredsjednik sudjelovao je u brojnim humanitarnim akcijama, od prikupljanja pomoći za bolesnu djecu i obitelji u potrebi do dugogodišnjeg darivanja mališana iz Dječjeg vrtića Latica. Beštije su pomagale i pri selidbama vrtića, posjećivale skloništa za napuštene životinje i promicale njihovo udomljavanje, a Plazonjić je i sam udomio više životinja.

– Kada god nekome treba pomoć, mi smo tu – rekao je Plazonjić u jednom od razgovora za Zadarski list, opisujući ono što je smatrao stvarnim smislom djelovanja Beštija.

Ta kratka rečenica danas možda najbolje opisuje čovjeka kojega su mnogi poznavali upravo po spremnosti da se uključi kada je nekome bilo teško. Iza kožne jakne, motora i glasne rock glazbe stajala je snažna humanitarna crta koja je obilježila velik dio njegova javnog djelovanja.