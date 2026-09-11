Tragedija kod Velike Gorice: Vozač izgubio kontrolu nad Toyotom, poginule dvije osobe

Zagrebačka policija objavila je detalje teške prometne nesreće koja se u srijedu u ranim jutarnjim satima dogodila kod Velike Gorice, a u kojoj su život izgubile dvije osobe.

Prema policijskom izvješću, nesreća se dogodila oko 4 sata u Zagrebačkoj ulici. Za upravljačem Toyote bio je 36-godišnjak koji, kako navodi policija, nije imao položen vozački ispit.

Izgubio kontrolu nad automobilom

Policija navodi da vozač brzinu nije prilagodio uvjetima na cesti, zbog čega je izgubio nadzor nad vozilom. Toyota je potom udarila u rubni kamen, a nakon toga i u stup javne rasvjete.

U nesreći su smrtno stradali 36-godišnji vozač i 27-godišnja putnica.

Očevid je na mjestu tragedije obavila zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave zagrebačke.

Promet satima bio zatvoren

Zbog očevida i uklanjanja posljedica nesreće promet na tom dijelu ceste bio je zatvoren gotovo do 10 sati.

Tijela stradalih prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gdje će se obaviti daljnje potrebne pretrage.