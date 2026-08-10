Tragedija kod Vele Učke: 19-godišnjak pao s motora pa ga pregazio auto

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila 8. kolovoza oko 16.50 sati na Županijskoj cesti ŽC 5047, između Vele Učke i Veprinca, smrtno je stradao 19-godišnji motociklist.

Prema rezultatima policijskog očevida, 19-godišnji državljanin Njemačke upravljao je motociklom njemačkih registarskih oznaka iz smjera Vele Učke prema Veprincu. Brzinu nije prilagodio uvjetima i stanju na cesti, zbog čega je izgubio nadzor nad motociklom i pao.

Nakon pada motociklist je zajedno s motociklom prešao u suprotni prometni trak, gdje je udario u osobni automobil riječkih registarskih oznaka kojim je upravljao 40-godišnji hrvatski državljanin. U vozilu se u tom trenutku nalazila i 47-godišnja putnica.

Od zadobivenih ozljeda 19-godišnjak je preminuo na mjestu nesreće. Njegovo tijelo prevezeno je na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci radi obdukcije.

Zbog očevida je dionica ŽC 5047 od 16.30 do 19.30 sati bila zatvorena za sav promet.

Policija je naknadno utvrdila i da je poginuli motociklist bio dio skupine vozača enduro motocikala koja se zajedno kretala tom dionicom. Motocikli ostalih članova skupine privremeno su oduzeti te upućeni na izvanredni tehnički pregled.

Na pregledima su utvrđeni opasni tehnički nedostaci, zbog čega su vozači sankcionirani. Svakom od njih izrečena je novčana kazna u iznosu od 660 eura.

Policija ovim slučajem ponovno upozorava na važnost tehničke ispravnosti motocikala, posebno enduro motocikala koji sudjeluju u prometu na javnim cestama. Bez obzira na namjenu i vrstu motocikla, vozila prije uključivanja u promet moraju ispunjavati sve propisane tehničke uvjete.