Tragedija kod Požege: Mladić (28) poginuo nakon slijetanja automobilom s ceste, nije bio vezan sigurnosnim pojasom

Teška prometna nesreća sa smrtnim ishodom dogodila se u utorak, 3. studenoga, oko 22:35 sati nedaleko od mjesta Kamenska, na području Požeško-slavonske županije. Život je izgubio 28-godišnji vozač osobnog automobila.

Prema informacijama policije, mladić je tijekom vožnje prešao na suprotnu stranu kolnika, nakon čega je automobilom sletio na bankinu i nastavio se kretati travnatom površinom. U jednom trenutku prednji dio vozila udario je u tlo, nakon čega se automobil odbio, zarotirao i udario u stabla. Od posljedica teške prometne nesreće 28-godišnjak je preminuo na mjestu događaja. Policija je utvrdila i da vozač u trenutku nesreće nije koristio sigurnosni pojas. O cijelom događaju nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće.

Na području Policijske uprave požeško-slavonske u protekla 24 sata evidentirane su još dvije prometne nesreće u kojima je nastala materijalna šteta. Jedna se dogodila u Pakracu, u Ulici Matije Gupca, a druga u Sokolovoj ulici u Požegi.