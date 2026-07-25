Tragedija kod Pleternice: Mladić izgubio život, prijatelji završili u bolnici

U teškoj prometnoj nesreći koja se oko 23.30 sati dogodila na cesti između Frkljevaca i Zagrađa, kod Pleternice u Požeško-slavonskoj županiji, poginuo je mladić iz Brodskog Drenovca. Dvojica njegih prijatelja prevezeni u bolnicu, no prema prvim saznanjima su neozlijeđeni, doznaje Požega.eu.

Na mjestu događaja tuga i muk. Očevi s nevjericom gledaju u automobil koji se, najvjerojatnije nakon hvatanja bankine, zabio u betonski kolni ulaz. Nesretni mladić ispao je iz automobila i na mjestu poginuo.

Policija obavlja očevid.