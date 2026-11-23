U mjestu Jamarice na kutinskom području noćas je izbio požar u stambenom kontejneru, a nakon gašenja vatre pronađeno je beživotno tijelo 62-godišnjeg muškarca.

Kako je izvijestila Policijska uprava sisačko-moslavačka, požar je izbio oko 2 sata u noći, a vatra je zahvatila cjelokupnu unutrašnjost stambenog objekta.

Policijski službenici u suradnji s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja obavili su očevid kojim je utvrđeno da je do požara došlo uslijed zapaljenja lakozapaljivog materijala u unutrašnjosti kontejnera, djelovanjem šibice ili žara.

Vatra se potom proširila na cijeli unutarnji prostor objekta.

Tijelo preminulog 62-godišnjaka prevezeno je u Opću bolnicu Sisak, gdje će se obaviti obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti.