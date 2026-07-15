Tragedija kod Brodarice: U požaru kamp-kućice poginula jedna osoba

Jedna osoba smrtno je stradala u požaru koji je danas oko 14.35 sati izbio na kamp-kućici u Mučićima, na području Brodarice. Na mjesto događaja žurno su upućeni pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Šibenik, koji su požar lokalizirali oko 16.30 sati.
Slijedi policijski očevid
Nakon što požar bude u potpunosti ugašen, na mjestu događaja provest će se očevid kojim će se pokušati utvrditi uzrok izbijanja vatre.
Očevidom će se utvrđivati i identitet smrtno stradale osobe, kao i točan uzrok smrti.
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