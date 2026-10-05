Tragedija dok je rezao drva: 72-godišnjak se ozlijedio kružnom pilom, nije mu bilo spasa

Tragičan slučaj dogodio se u subotu na području Susedgrada, gdje je život izgubio 72-godišnji muškarac.

Prema informacijama zagrebačke policije, nesreća se dogodila 3. listopada oko 12 sati dok je muškarac kružnom ručnom pilom rezao drvene daske.

Tijekom rada slučajno se porezao po nozi. Ozljeda je bila kobna te je 72-godišnjak preminuo na mjestu događaja.

Policija je obavila očevid, nakon čega je tijelo prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.