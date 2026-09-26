TRAGEDIJA Dijete poginulo u požaru kuće u susjedstvu

U požaru koji je izbio u obiteljskoj kući u Kozarcu kod Prijedora poginula je maloljetna osoba. Vijest je potvrdila Policijska uprava Prijedor, prenose Klix.ba i Faktor.ba.

Policija je dojavu o požaru zaprimila jutros u 11 sati. Zasad nisu objavljeni detalji o okolnostima nesreće, kao ni dob stradalog djeteta.

Istraga u tijeku

Na mjestu događaja provodi se očevid kojim rukovodi tužitelj Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.

Više službenih informacija o uzrocima požara bit će poznato nakon završetka očevida i obavljanja potrebnih vještačenja.