Tradicionalni ljetni koncert Gradske glazbe Sinj okupio brojne posjetitelje u Alkarskim dvorima

U sklopu manifestacije Dani Alke i Velike Gospe, večeras je u Alkarskim dvorima održan tradicionalni ljetni koncert Gradske glazbe Sinj, koji je i ove godine privukao brojne građane i goste.

Program je započeo u 20 sati, a publika je u jedinstvenom ambijentu Alkarskih dvora uživala u raznovrsnom glazbenom repertoaru koji je izvela Gradska glazba Sinj. Poseban ugođaj večeri upotpunili su gosti koncerta, članovi Sinjske klape, čiji su nastupi dodatno obogatili program.

Tradicionalni ljetni koncert jedan je od prepoznatljivih događaja u programu Dana Alke i Velike Gospe, manifestacije koja svake godine donosi bogat kulturni, glazbeni i tradicijski sadržaj uoči Sinjske alke i blagdana Velike Gospe.

Kako je bilo na večerašnjem koncertu, pogledajte u fotogaleriji Roka Pavlinušića.