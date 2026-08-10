Tradicionalni koncert uoči Velike Gospe večeras u Supetru: Nastupaju brojni izvođači

Tradicionalni koncert „U susret Velikoj Gospi“ održat će se večeras, 11. kolovoza, u Supetru, uoči blagdana Velike Gospe.

Koncert počinje u 21 sat, a održat će se na pored župne crkve.

U glazbenom programu nastupit će Župni zbor sv. Cecilije, Tamburaški sastav Supetar, Zbor VK Adria, klapa Turanj, kao i Ivona Bošnjak Lasić - mezzosopran, te Vinko Dodić na klavijaturama.

IZ TZ-a Supetar pozivaju građane i posjetitelje da im se pridruže na tradicionalnoj glazbenoj večeri kojom se u Supetru obilježava uoči jednog od najvažnijih blagdana.