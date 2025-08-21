Tradicionalna klapska večer u Slatinama: Jubilarna 15. smotra pod zvjezdanim nebom će vas oduševiti

15. Smotra klapa i pučkih pjevača “Marijo, zvijezdo mora”, održati će se danas, 21. kolovoza u 20:30h u Slatinama u Šimatoriju crkve Uznesenja BDM.

Na pozornici pod zvjezdanim nebom nastupit će pučki pjevači i odabrane klape iz različitih krajeva, donoseći bogatstvo višeglasnog pjevanja i čuvane narodne baštine. Ova jubilarna smotra posvećena je ljepoti izvorne pjesme – bez pratnje, iskreno i iz srca.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

''Dragi ljubitelji klapske pjesme i tradicijske glazbe s velikim zadovoljstvom Vas pozivamo da svojom nazočnošću uveličate ovu jubilarnu manifestaciju te uživate u klapskom izričaju'', poručuju organizatori.

Na manifestaciji sudjeluju Pučki pivači Slatine, Podstrana, Duh (Vrbanj),Dječja klapa ''Matačićevi slavuji'' Omiš, Klapa Podvorje K. Sućurac, Vokalisti Salone, Stivanja Trogir, Kurjože, Orca Split, Priženca Svirče i Moreta Slatine. Gošća Smotre folklora je pjesnikinja Vanja Škrobica, a manifestaciju će voditi Edita Lučić Jelić.

Povodom blagdana Imena Marijina održat će se ambijentalni koncert klape Trogir 31.8.2025. u 18:00h u Slatinama u jedinstvenom Svetištu Gospe od Prizidnica.

Manifestaciju sufinanciraju Turistička zajednica grada Splita, Central Dalmatia, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u sklopu Javnog poziva za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2025. godine.