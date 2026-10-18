Toyota se sudarila s policijskim automobilom pa planula: Policajci micali oružje i municiju

Teška prometna nesreća dogodila se u ranim jutarnjim satima u Zagrebu, na silazu s Mosta slobode, nedaleko od Bundeka. U sudaru Toyote i policijske Škode izbio je požar koji je zahvatio oba vozila, a vatrogasci su prilikom dojave upozoreni da se u policijskom automobilu nalaze oružje i streljivo, doznaje 24sata.

Nesreća se dogodila nešto prije četiri sata ujutro, na silazu s Mosta slobode, prije križanja kod Hipodroma. Toyota se nakon sudara zapalila, a vatra se potom proširila i na policijski automobil.

Čitateljica koja se zatekla u blizini mjesta nesreće ispričala je za 24sata da je ondje zatekla velik broj policijskih službenika te da je cesta bila zatvorena za promet. Kada je stigla, požar na automobilima već je bio ugašen.

Vatrogasci su dojavu o nesreći zaprimili u 3:38 sati, pri čemu su upozoreni da se u policijskom vozilu nalaze oružje i streljivo te da intervenciji pristupe s posebnim oprezom.

Međutim, policijski službenici uspjeli su prije dolaska vatrogasaca iz automobila iznijeti naoružanje i streljivo, čime je otklonjena potencijalna opasnost.

Vatrogasci su po dolasku odspojili akumulatore vozila i spriječili daljnje širenje požara.

U nesreći nije bilo stradalih.